Деаарон Фокс: Хотел заткнуть рот отцу Лонзо Бола
Источник: Sports IllustratedКомментарии
Разыгрывающий Деаарон Фокс, входящий в топ-10 предстоящего драфта НБА рассказал о своих отношениях с разыгрывающим Лонзо Болом.
«Стал обращать внимания на Лонзо только в прошлом сезоне, когда начался весь этот шум. Я знаком с ним еще со школы, однако эпатажность его отца Лавара вредит его карьере. Его сын претендует на высокий выбор драфта. Помнится, когда я играл против университета Бола, хотел одного – заткнуть рот его отцу», - цитирует Фокса Sports Illustrated.
Напомним, что университет Фокса Кентукки победил университет Бола Калифорния Лос-Анджелес.
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