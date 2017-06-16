«Краснодар» хочет поставить на своем стадионе систему видеоповторов

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о введении видеоарбитра в РФПЛ.

- Массимо Бузакка и Марко Ван Бастен сказали, что техника для определения гола будет сохранена на стадионах Кубка конфедераций, если от лиги сделан запрос. Будете ли вы его делать?

- Он уже сделан, мы его давно направили и хотели бы использовать эту систему: на четырех стадионах ее сохранить, а также по просьбе «Краснодара» добавить ее и к ним. Мы действительно готовы оставить систему и оплатить ее работу, а также обучение специалистов. Надеюсь, ФИФА нас поддержит, а мы будем готовить нужный персонал и вносить видеосудью в регламент, - приводит слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».