Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Краснодар» хочет поставить на своем стадионе систему видеоповторов

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о введении видеоарбитра в РФПЛ.

- Массимо Бузакка и Марко Ван Бастен сказали, что техника для определения гола будет сохранена на стадионах Кубка конфедераций, если от лиги сделан запрос. Будете ли вы его делать?
- Он уже сделан, мы его давно направили и хотели бы использовать эту систему: на четырех стадионах ее сохранить, а также по просьбе «Краснодара» добавить ее и к ним. Мы действительно готовы оставить систему и оплатить ее работу, а также обучение специалистов. Надеюсь, ФИФА нас поддержит, а мы будем готовить нужный персонал и вносить видеосудью в регламент, - приводит слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Перейдет ли Дриусси в российский клуб? Таблица трансферов РФПЛПерейдет ли Дриусси в российский клуб? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Амкар» подписал полузащитника «Торпедо» МельниковымПолузащитник «Торпедо» Иван Мельников стал игроком «Амкара». 20-летний игрок подписал с клубом из Перми контракт на три года.Вариант положить искусственный газон в Петербурге не рассматривалсяВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о газоне на стадионе «Санкт-Петербург».Майкон стал игроком «Антальяспора»Турецкий «Антальяспор» подписал контракт с форвардом московского «Локомотива» Майконом.Раде Дугалич: Премьер-лига - совсем другой уровень, «Тосно» будет тяжелоЦентральный защитник «Тосно» Раде Дугалич поделился ожиданиями от дюбюта клуба РФПЛ,Россия почти договорилась об игре с БразилиейВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о товарищеском матче против Бразилии.Виталий Мутко: Самоучитель английского от Путина выучил от корки до корки, этими фразами и разговариваюВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко рассказал об изучении английского языка.Алексей Сорокин: Более 90 процентов населения страны поддерживает проведение чемпионата мираГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением о проведении чемпионата мира в России.Виталий Мутко: Протесты? Если вы ссылаетесь на опыт Бразилии - у нас спокойная ситуацияВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о проведении Кубка конфедераций в России.Мутко пригласил британского журналиста проверить стадионы ЧМ-2018Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о докладе Human Rights Watch.Алексей Сорокин: Не согласны с оценкой Human Rights Watch. Ужасающие сигналы не подтвердилисьГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением о докладе Human Rights Watch.Виталий Мутко: Сборная России проделала колоссальную работу, у нас есть характер и желание победитьВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о шансах сборной России на Кубке конфедераций.Виталий Мутко: Проблема дискриминации в России не острая и не системнаяВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о работе над проблемой расовой дискриминации.Андрей Червиченко: Пусть «Ростов» станет российским «Аяксом»Андрей Червиченко: Пусть «Ростов» станет российским «Аяксом»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал последние новости межсезонья в РФПЛ.Виталий Мутко: Поле в Петербурге нужно либо выкатывать, либо менять каждые 3-4 месяцаВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о функционировании выкатного поля стадиона «Санкт-Петербург».Виталий Мутко: Мы приняли все меры, чтобы обеспечить безопасность на Кубке конфедерацийВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о проведении Кубка конфедераций в России.Андрей Червиченко: С Калитвинцевым «Динамо» вряд ли сможет бороться за что-то выше восьмого местаБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о трансферной политике московского «Динамо».Юрий Семин: Жду от футболистов отдачи в каждой игреГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от первого занятия с командой после отпуска и напутствовал футболистов.России показали «красную карточку». В чем опять обвиняют нашу страну перед ЧМ?России показали «красную карточку». В чем опять обвиняют нашу страну перед ЧМ?Доклад о нарушении прав людей на стройке объектов к ЧМ-2018 опубликовала организация, штаб-квартира которой находится в СШАСиваков может пополнить ряды «Амкара»Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков не полетел с командой на сбор в Сербию.
Футбол
Андрей Червиченко: С Калитвинцевым «Динамо» вряд ли сможет бороться за что-то выше восьмого места
Футбол
«Лестер» ведет переговоры с голкипером «Халл Сити» Якуповичем
Бокс
Видео дня: Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию с Уордом
Хоккей
Мэр Нэшвилла надела свитер Малкина, проиграв пари мэру Питтсбурга (видео)
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости