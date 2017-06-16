Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Генсек ФИФА: Мы обеспокоены сигналами о нарушениях прав рабочих при строительстве стадионов ЧМ-2018

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генсек ФИФА Фатма Самура высказалась о данных доклада Human Rights Watch. 

– Мы очень обеспокоены такими сигналами, а также данными о нарушениях прав рабочих из Северной Кореи. Осенью 2016-го была информация, что на стадионе в Петербурге трудятся рабочие из КНДР, но мы их там не нашли.

В Катаре ситуация та же: мы не приемлем нарушений, дискриминации. Я уверена, что и оргкомитет Катара-2022 учтет все наши рекомендации, - приводит слова Самуры корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

России показали «красную карточку». В чем опять обвиняют нашу страну перед ЧМ?

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург». 

Голосование: Кто выиграет Кубок конфедераций-2017?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: На освоение стадиона в Петербурге потребуется пара летВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».Виталий Мутко: Я не жалею, что Краснодар не примет ЧМ-2018Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о отсутствии Краснодара как города-участника ЧМ-2018.Вариант положить искусственный газон в Петербурге не рассматривалсяВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о газоне на стадионе «Санкт-Петербург».Генсек ФИФА: Рассчитываем, что политические проблемы Катара не помешают провести ЧМ-2022Генсек ФИФА Фатма Самура высказала позицию организации относительно экономической и политической блокады Катара – страны-хозяйки чемпионата мира-2022.Россия почти договорилась об игре с БразилиейВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о товарищеском матче против Бразилии.«Краснодар» хочет поставить на своем стадионе систему видеоповторовВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о введении видеоарбитра в РФПЛ.ФИФА не приняла решение, продолжится ли проведение Кубка конфедераций после турнира в РоссииГенсек ФИФА Фатма Самура поделилась мнением о будущем Кубка конфедераций.Виталий Мутко: Самоучитель английского от Путина выучил от корки до корки, этими фразами и разговариваю (видео)Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко рассказал об изучении английского языка.Алексей Сорокин: Более 90 процентов населения страны поддерживает проведение чемпионата мираГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением о проведении чемпионата мира в России.Мутко пригласил британского журналиста проверить стадионы ЧМ-2018Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о докладе Human Rights Watch.Алексей Сорокин: Не согласны с оценкой Human Rights Watch. Ужасающие сигналы не подтвердилисьГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением о докладе Human Rights Watch.Виталий Мутко: Проблема дискриминации в России не острая и не системнаяВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о работе над проблемой расовой дискриминации.На Кубок конфедераций продано около 60% билетовГенеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала, сколько билетов продано на матчи Кубка конфедераций.Сотрудники ФИФА, отслеживающие проявления дискриминации, будут присутствовать на матчах КК-2017Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура поделилась мнением о проведении Кубка конфедераций в России.Генсек ФИФА: Все технические детали на стадионе «Санкт-Петербург» подготовлены к Кубку конфедерацийГенеральный секретарь ФИФА Фатма Самура поделилась мнением о проведении Кубка конфедераций в России.России показали «красную карточку». В чем опять обвиняют нашу страну перед ЧМ?России показали «красную карточку». В чем опять обвиняют нашу страну перед ЧМ?Доклад о нарушении прав людей на стройке объектов к ЧМ-2018 опубликовала организация, штаб-квартира которой находится в СШАРеволюционные изменения в правилах, которые начнут действовать с матча РоссииРеволюционные изменения в правилах, которые начнут действовать с матча РоссииКубок конфедераций объявлен масштабным тестом новых технологий: их внедрять здесь, чтобы затем использовать и на ЧМ-2018.ФИФА подтвердила, что «Дженоа» должна выплатить 3 млн евро «Зениту»Пресс-служба ФИФА в ответ на запрос корреспондента «Советского спорта» сообщила, что комитет по статусу игроков рассматривал спорт между «Зенитом» и «Дженоа».Равшан Ирматов: Когда на игре работает видеоарбитр, основному судье спокойнее, он застрахован от серьезной ошибкиАрбитр ФИФА Равшан Ирматов поделился мнением о системе видеопомощника арбитра (VAR).Дамир Скомина: Одна ошибка может поставить крест на карьере арбитраАрбитр ФИФА Дамир Скомина поделился мнением о системе видеопомощника арбитра (VAR).
Футбол
Майкон стал игроком «Антальяспора»
Футбол
Россия почти договорилась об игре с Бразилией
Хоккей
«Баффало» назначил Хаусли главным тренером команды
Бокс
Оскар де ла Хойя: Бой Мэйвезера и Макгрегора – цирк
все новости
самура фатма
самура фатмавсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости
ФИФА
ФИФА