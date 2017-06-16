Генсек ФИФА: Мы обеспокоены сигналами о нарушениях прав рабочих при строительстве стадионов ЧМ-2018

Генсек ФИФА Фатма Самура высказалась о данных доклада Human Rights Watch.

– Мы очень обеспокоены такими сигналами, а также данными о нарушениях прав рабочих из Северной Кореи. Осенью 2016-го была информация, что на стадионе в Петербурге трудятся рабочие из КНДР, но мы их там не нашли.

В Катаре ситуация та же: мы не приемлем нарушений, дискриминации. Я уверена, что и оргкомитет Катара-2022 учтет все наши рекомендации, - приводит слова Самуры корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

России показали «красную карточку». В чем опять обвиняют нашу страну перед ЧМ?

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».