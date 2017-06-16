Россия почти договорилась об игре с Бразилией

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о товарищеском матче против Бразилии.

- Мы очень хотим, и Бразилия тоже. Это можно будет сделать. Мы работаем, обсуждаем, когда. Переговоры близки к завершению. Мы обязательно сделаем такой матч, - приводит слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».