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Раде Дугалич: Премьер-лига - совсем другой уровень, «Тосно» будет тяжело

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Центральный защитник «Тосно» Раде Дугалич поделился ожиданиями от дюбюта клуба РФПЛ.

- Раде, как самочувствие, как настроение после непродолжительного отпуска?
- Самочувствие хорошее, вернулись на сборы после небольшого перерыва, так что сейчас вновь готовы к работе.

- Удалось посмотреть футбольные еврокубковые финалы, за кого переживал?
- Да, финалы Кубков смотрел – в Лиге чемпионов болел за мадридский «Реал», в Лиге Европы - за «Манчестер Юнайтед». Все получилось, как надо, выиграли и одни, и другие (улыбается).

- Какие ожидания от второго сбора?
 - Вернулись после первого, втягивающего, сбора. Сейчас, на втором сборе будем больше работать на силу, больше будет игр у нас, посмотрят новичков команды, так что думаю, все нормально будет. Новички помогут нам в этом сезоне.

- У команды новый статус. Насколько будет нам тяжелее, нежели в ФНЛ, и в чем именно?
- Премьер-лига - совсем другой уровень. Будет тяжело, мы все это понимаем, и мы готовимся к этому. Будем стараться как в ФНЛ, будем биться до конца, выполнять задачи, которые нам поставят.

- В российской Премьер-Лиге достаточное представительство сербских игроков – Иванович в «Зените», Тошич в ЦСКА, Пейчинович в «Локомотиве», Йовичич с Мильковичем в «Амкаре», Панков и Динга в «Урале». С кем-то доводилось общаться ранее?
- Не общался, они практически все постарше меня, они раньше уехали из Сербии, и сразу же заиграли в больших командах.

- Согласно календарю РФПЛ, среди первых наших соперников – «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА. Как такой расклад для защитника?
- Ожидания большие, будем ожидать хорошего старта. Для меня любая команда здесь, в Премьер-Лиге – хорошая. И не только «Рубин», «Зенит», ЦСКА, «Спартак». И остальные команды не случайно здесь находятся, так что я думаю, каждая игра будет тяжелой.

- Весной ты сказал, что «Тосно» по силам обыграть «Зенит». У питерцев произошли изменения в составе, сменился тренер. Твои слова неизменны?
- Да, я сказал, что есть такая возможность, почему нет. Это футбол, где играют 11 на 11 человек, такая игра, в которой каждый у каждого может выиграть. Думаю, у нас шансы такие же, как у них.


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