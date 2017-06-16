Генсек ФИФА: Рассчитываем, что политические проблемы Катара не помешают провести ЧМ-2022

Генсек ФИФА Фатма Самура высказала позицию организации относительно экономической и политической блокады Катара – страны-хозяйки чемпионата мира-2022.



– Что касается политической ситуации в Катаре: мы находимся в постоянном контакте с местным оргкомитетом. Мы рассчитываем, что политические проблемы никак не повлияют на подготовку и проведение ЧМ-2022, - приводит слова Самуры корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

России показали «красную карточку». В чем опять обвиняют нашу страну перед ЧМ?

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».