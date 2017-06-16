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Генсек ФИФА: Рассчитываем, что политические проблемы Катара не помешают провести ЧМ-2022

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генсек ФИФА Фатма Самура высказала позицию организации относительно экономической и политической блокады Катара – страны-хозяйки чемпионата мира-2022. 

– Что касается политической ситуации в Катаре: мы находимся в постоянном контакте с местным оргкомитетом. Мы рассчитываем, что политические проблемы никак не повлияют на подготовку и проведение ЧМ-2022, - приводит слова Самуры корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

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Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург». 

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