Беруби стал ассистентом главного тренера «Сент-Луиса»
«Сент-Луис» завершил
формирование тренерского штаба команды. Генеральный менеджер «блюзменов»
объявил о том, что в следующем сезоне помогать главному тренеру Майку Йео будут
Крэйг Беруби, Дэниэл Ткачак и Дэвид Александр.
51-летний Беруби в прошлом сезоне был главным тренером
фарм-клуба «Сент-Луиса» – «Чикаго Вулвс». В 2013-2015 годах Беруби возглавлял «Филадельфию».
38-летний Ткачак работал ассистентом Беруби в «Чикаго». В тренерском штабе «Сент-Луиса» он будет отвечать за совершенствование навыков игроков.
Наконец, Александр стал тренером вратарей «блюзменов». До этого он был видеотренером и тренером вратарей в клубе АХЛ «Сиракьюз Кранч».
Добавим, что ранее «Сент-Луис» объявил о назначении ассистентами главного тренера Дэррила Сидора и Стива Отта.