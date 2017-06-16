Беруби стал ассистентом главного тренера «Сент-Луиса»

«Сент-Луис» завершил формирование тренерского штаба команды. Генеральный менеджер «блюзменов» объявил о том, что в следующем сезоне помогать главному тренеру Майку Йео будут Крэйг Беруби, Дэниэл Ткачак и Дэвид Александр.

51-летний Беруби в прошлом сезоне был главным тренером фарм-клуба «Сент-Луиса» – «Чикаго Вулвс». В 2013-2015 годах Беруби возглавлял «Филадельфию».

38-летний Ткачак работал ассистентом Беруби в «Чикаго». В тренерском штабе «Сент-Луиса» он будет отвечать за совершенствование навыков игроков.

Наконец, Александр стал тренером вратарей «блюзменов». До этого он был видеотренером и тренером вратарей в клубе АХЛ «Сиракьюз Кранч».

Добавим, что ранее «Сент-Луис» объявил о назначении ассистентами главного тренера Дэррила Сидора и Стива Отта.