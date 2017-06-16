Виталий Мутко: Я не жалею, что Краснодар не примет ЧМ-2018

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о отсутствии Краснодара как города-участника ЧМ-2018.

– Сожалений нет – стадион построили шикарный. Но там 38 тысяч вместимость, надо было делать 45. Но жалеть не о чем: появилась новая спортивная арена, роскошная Мекка для футбола. Президента пригласили, показали. В регионе есть Сочи – нужно было освоить этот стадион, иначе бы не адаптировали к футболу. Какой город выкинуть? Сожалений было и больше: Ярославль - центр Золотого кольца. Но нужно было всего 12 стадионов, - приводит слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, что среди стадионов, которые летом 2018 года примут чемпионат мира по футболу, есть стадионы в Екатеринбурге и в Калининграде, которые еще не достроены, а их проектная вместимость даже ниже, чем у карснодарского - по 35 000 зрительских мест.