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«Амкар» подписал полузащитника «Торпедо» Мельниковым

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Полузащитник «Торпедо» Иван Мельников стал игроком «Амкара». 20-летний игрок подписал с клубом из Перми контракт на три года.

«Мы уже достаточно давно обратили внимание на Мельникова, и за то время, которое он провел у нас на просмотре, убедились в том, что правильно оценивали его потенциал, – прокомментировал подписание контракта с новичком исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов. – У Мельникова есть все шансы вырасти в очень неплохого игрока, и мы готовы ему в этом помочь. Желаю Ивану использовать свой шанс и как можно громче заявить о себе в красно-черной футболке!»

За два сезона в ПФЛ в составе «Торпедо» Мельников провел 35 матчей и забил один гол.

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