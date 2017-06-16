Хавьер Пасторе: В сборную Аргентины вызываются лишь друзья Месси? Чушь

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Пасторе прокомментировал слухи о том, что в национальную команду вызываются лишь друзья Месси.

«В сборной играют те футболисты, которые нужны главному тренеру Хорхе Сампаоли. Окончательное решение остается за ним. Самая большая глупость, это думать, что в сборную вызываются лишь друзья Лионелья Месси. У нас выступают не друзья, а лучшие игроки и мы намерены это доказать», - цитирует Пасторе Ole.

Ранее в СМИ появлялись новости о том, что состав сборной Аргентины определяет именно Лионель Месси, а не тренерский штаб.