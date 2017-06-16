Виталий Мутко: На освоение стадиона в Петербурге потребуется пара лет

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».

- Это уникальное сооружение, архитектурно очень красивое. Его нужно будет доосвоить, на это потребуется пара лет, пока «Зенит» войдет сюда, и он заживет своей жизнью. Конечно, в следующем году завершим станцию метро, все идет по графику. Главное, чтобы больше ничего не достраивали, чтобы эти пространства служили горожанам, а не одном бизнесмену, - приводит слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».