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Анчелотти провел встречу с Верратти

Источник:  BildКомментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти провел встречу с игроком «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти.

Как сообщает Bild, итальянский специалист беседовал с Верратти, пытаясь убедить его перейти в стан немецкого клуба.

Напомним, что Анчелотти ранее трудился в «ПСЖ» и отлично знает способности 24-летнего итальянца.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость Верратти в 45 миллионов евро.

В прошедшем сезоне полузащитник провел 42 матча, забил три мяча и отдал восемь результативных передач.

Также в услугах Верратти заинтересована «Барселона».

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