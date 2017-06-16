Анчелотти провел встречу с Верратти
Источник: BildКомментарии
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти провел встречу с игроком «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти.
Как сообщает Bild, итальянский специалист беседовал с Верратти, пытаясь убедить его перейти в стан немецкого клуба.
Напомним, что Анчелотти ранее трудился в «ПСЖ» и отлично знает способности 24-летнего итальянца.
Портал transfermarkt.de оценивает стоимость Верратти в 45 миллионов евро.
В прошедшем сезоне полузащитник провел 42 матча, забил три мяча и отдал восемь результативных передач.
Также в услугах Верратти заинтересована «Барселона».
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