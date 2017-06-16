«Барселона» рассчитывает, что Верратти сам инициирует переговоры о своем трансфере с «ПСЖ»

«Барселона» не оставляет надежд подписать полузащитника «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти, сообщает Sport.es.

Впрочем, пока переговоры между двумя клубами даже не начинались. Проблема в том, что «ПСЖ» – это клуб, который покупает игроков, а не продает их. В этой связи каталонцы рассчитывают, что сам Верратти подтолкнет свой нынешний клуб к переговорам с «Барселоной».

Сейчас Верратти отдыхает на Ибице. После возвращения в Париж итальянец намерен сообщить руководству «ПСЖ» о своем желании покинуть клуб. И в этот момент в клуб придет официальное предложение из «Барселоны».

Во Франции сообщают, что стартовая цена на Верратти составит 100 миллионов евро, хотя в Каталонии считают ее очень завышенной.

Также в «Барселоне» помнят, что вести переговоры с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи очень трудно, что стало понятно во время попыток приобретения защитника Маркиньоса.