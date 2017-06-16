Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Главный тренер сборной Новой Зеландии Хадсон: Сборная России сильна, но страха у нас нет

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон поделился ожиданиями от матча против сборной России.

- Ваши подопечные отмечали Федора Смолова. Как будете сдерживать его? Ждете одного или двух нападающих?
- Смолов - хороший игрок, но у сборной России есть еще три-четыре отличных атакующих игроков. У них отличные характеристики. Мы очень уважаем эту команду, внимательно анализировали ее. Мы никого не боимся в этой команде. Сборная России сильна, но страха у нас нет, - приводит слова Хадсона корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч-открытие Кубка конфедераций между Россией и Новой Зеландией пройдет 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Матч

Россия - Новая Зеландия

Судья:

Уилмар Ролдан (Колумбия)

Место и дата

17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Через три месяца центральная часть газона в Петербурге будет в идеальном состоянии, а северная и южная нетВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».Нападающий сборной Новой Зеландии Вуд: Кубок конфедераций – хороший способ, чтобы еще раз попасть на футбольную карту мираНападающий сборной Новой Зеландии Крис Вуд поделился ожиданиями от матча против сборной России.Виталий Мутко: На освоение стадиона в Петербурге потребуется пара летВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».Впервые в истории: На этом празднике мы – свои!Впервые в истории: На этом празднике мы – свои!Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о шансе для сборной России.Вариант положить искусственный газон в Петербурге не рассматривалсяВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о газоне на стадионе «Санкт-Петербург».Генсек ФИФА: Рассчитываем, что политические проблемы Катара не помешают провести ЧМ-2022Генсек ФИФА Фатма Самура высказала позицию организации относительно экономической и политической блокады Катара – страны-хозяйки чемпионата мира-2022.Россия почти договорилась об игре с БразилиейВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о товарищеском матче против Бразилии.Генсек ФИФА: Мы обеспокоены сигналами о нарушениях прав рабочих при строительстве стадионов ЧМ-2018Генсек ФИФА Фатма Самура высказалась о данных доклада Human Rights Watch.«Краснодар» хочет поставить на своем стадионе систему видеоповторовВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о введении видеоарбитра в РФПЛ.ФИФА не приняла решение, продолжится ли проведение Кубка конфедераций после турнира в РоссииГенсек ФИФА Фатма Самура поделилась мнением о будущем Кубка конфедераций.Виталий Мутко: Самоучитель английского от Путина выучил от корки до корки, этими фразами и разговариваю (видео)Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко рассказал об изучении английского языка.Виталий Мутко: У нас нет почвы для протестов и демонстрацийВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о проведении Кубка конфедераций в России.Мутко пригласил британского журналиста проверить стадионы ЧМ-2018Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о докладе Human Rights Watch.Алексей Сорокин: Не согласны с оценкой Human Rights Watch. Ужасающие сигналы не подтвердилисьГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением о докладе Human Rights Watch.Виталий Мутко: Сборная России проделала колоссальную работу, у нас есть характер и желание победитьВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о шансах сборной России на Кубке конфедераций.Виталий Мутко: Проблема дискриминации в России не острая и не системнаяВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о работе над проблемой расовой дискриминации.Виталий Мутко: Поле в Петербурге нужно либо выкатывать, либо менять каждые 3-4 месяцаВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о функционировании выкатного поля стадиона «Санкт-Петербург».На Кубок конфедераций продано около 60% билетовГенеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала, сколько билетов продано на матчи Кубка конфедераций.Сергей Лазарев, Алсу, DJ Smash примут участие в церемонии открытия КК-2017Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, кто из артистов выступит на открытии Кубка конфедераций.Сотрудники ФИФА, отслеживающие проявления дискриминации, будут присутствовать на матчах КК-2017Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура поделилась мнением о проведении Кубка конфедераций в России.
Футбол
Майкон стал игроком «Антальяспора»
Футбол
Россия почти договорилась об игре с Бразилией
Хоккей
«Баффало» назначил Хаусли главным тренером команды
Бокс
Оскар де ла Хойя: Бой Мэйвезера и Макгрегора – цирк
все новости
Новая Зеландия
Новая Зеландиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости