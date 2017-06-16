Главный тренер сборной Новой Зеландии Хадсон: Сборная России сильна, но страха у нас нет

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон поделился ожиданиями от матча против сборной России.

- Ваши подопечные отмечали Федора Смолова. Как будете сдерживать его? Ждете одного или двух нападающих?

- Смолов - хороший игрок, но у сборной России есть еще три-четыре отличных атакующих игроков. У них отличные характеристики. Мы очень уважаем эту команду, внимательно анализировали ее. Мы никого не боимся в этой команде. Сборная России сильна, но страха у нас нет, - приводит слова Хадсона корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч-открытие Кубка конфедераций между Россией и Новой Зеландией пройдет 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.