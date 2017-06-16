Нападающий сборной Новой Зеландии Вуд: Кубок конфедераций – хороший способ, чтобы еще раз попасть на футбольную карту мира

Нападающий сборной Новой Зеландии Крис Вуд поделился ожиданиями от матча против сборной России.

- Наши соперники очень серьезные и играют на высоком уровне. Мы серьезно готовились к играм и считаем, что можем составить конкуренцию.

- Насколько для вас это важный турнир?

- Это большое событие для нас. Кубок Конфедераций - хороший способ, чтобы наше имя еще раз попало на футбольную карту мира.

- Будете ли вы танцевать свою знаменитую хаку?

- Это больше для регби. Думаю, в регби эта традиция и останется. Хотя, посмотрим, что будет.

- Что думаете о своем сезоне в «Лидсе»?

- Это был фантастический сезон. Я очень рад тому, как у меня все развивалось. Думаю, я сохранил хорошую форму и на этот турнир, - приводит слова Вуда корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч-открытие Кубка конфедераций между Россией и Новой Зеландией пройдет 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.