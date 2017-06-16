Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз»: Керр проиграл один матч, а Браун ни одного? Нужно подумать о смене тренера
Источник: Sports IllustratedКомментарии
Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс в шутливой форме прокомментировал единственное поражение Стивена Керра в прошедшем плей-офф НБА.
«В отсутствии Стива Керра командой руководил Майк Браун и не проиграл ни разу? А Керр уступил все-таки одну встречу «Кливленд Кавальерс». Нужно подумать и сделать выводы», - цитирует Майерса Sports Illustrated.
Напомним, «Голден Стэйт» в прошедшем плей-офф НБА выиграл 16 матчей при одном поражении и стал чемпионом.
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