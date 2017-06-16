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Майкон: Всегда буду болеть за «Локо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий Майкон покинул «Локомотив» и присоединился к турецкому клубу «Антальяспор».

- Всем большое спасибо! Буду и дальше болеть за команду. «Локомотив» навсегда в моем сердце», - сказал Майкон.

 

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