Майкон: Всегда буду болеть за «Локо»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Нападающий Майкон покинул «Локомотив» и присоединился к турецкому клубу «Антальяспор».
- Всем большое спасибо! Буду и дальше болеть за команду. «Локомотив» навсегда в моем сердце», - сказал Майкон.
Болельщикам от Майкона— Júlia Yakovleva (@JuliaRebelde) 16 июня 2017 г.
«Всегда буду болеть за команду, Локо навсегда в моем сердце» #lokomotiv pic.twitter.com/ZKGwaC7n6L
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