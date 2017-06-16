Олег Пиганович: Соскучился по большому хоккею, поэтому с радостью прилетел в Нижнекамск на молодежный сбор

Защитник Олег Пиганович, отыгравший в КХЛ почти 400 матчей за «Трактор», «Спартак», «Амур», «Авангард», «Донбасс» и «Торпедо», рассказал, как он оказался в «Нефтехимике» на просмотровом контракте.

- Год назад в июле получил травму руки, которую пришлось залечивать четыре с половиной месяца. К концу декабря восстановился, но в КХЛ уже были закрыты все переходы, пришлось сезон пропускать, - сказал игрок. - Тем не менее с декабря тренировался по полной программе, работал и индивидуально, и с командами - в родном Ярославле, а также в Москве. Могу сказать, что очень соскучился по большому хоккею, поэтому с радостью прилетел в Нижнекамск на молодежный сбор. Все очевидно: пропустил сезон, доказывай все снова!

- Что скажете о Нижнекамске?

- Часто здесь играл против «Нефтехимика», не понаслышке знаю, что «Нефтехим Арена» в плане акустики одна из самых лучших в КХЛ, а в Нижнекамске в последнее время - хоккейный бум. Плюс здесь подрастает хорошая молодежь, которая прошлой весной дошла до финала Кубка Харламова. Жду интересного сбора в перспективной организации.