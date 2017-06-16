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Форвард «Лидса» Крис Вуд: Слуцкий – хороший тренер, который может показать себя в чемпионшипе

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Лидса» и сборной Новой Зеландии Крис Вуд поделился мнением о назначении Леонида Слуцким главным тренером «Халла».

- Слышали ли вы о том, что Леонид Слуцкий возглавил вашего конкурента - «Халл Сити».
- Да, я немного слышал о нем, что он хороший тренер. Уверен, он покажет все, на что способен и покажет свои умения в следующем сезоне, - приводит слова Вуда корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 9 июня было объявлено о назначении Слуцкого на пост главного тренера «Халл Сити». По итогам сезона-2016/17 клуб вылетел из английской премьер-лиги в Чемпионшип. 

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