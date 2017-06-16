Виталий Мутко: Через три месяца центральная часть газона в Петербурге будет в идеальном состоянии, а северная и южная нет

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».

- По газону надо будет принимать какое-то технологическое решение: мы будем делать систему выкатного поля или через 3-4 месяца его менять. В некоторых странах такие газоны меняют раз в три месяца. Мы все изучали опыт европейских стадионов, за две недели это все меняется. Сейчас на стадионе «Санкт-Петербург» газон хороший, но дальше он не сможет дышать, никакие лампы не заменять солнечного света. Центральная часть поля будет в идеальном состоянии, а северная и южная нет. Хотя мы сделали двойной прошив, приняли необходимые меры, чтобы газон как можно дольше был в порядке, - приводит слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матч-открытие между Россией и Новой Зеландией состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург».