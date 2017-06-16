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«Краснодар» отдал в аренду клубам ФНЛ двух футболистов

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

«Краснодар» согласовал условия аренды двоих футболистов «Краснодара-2» в клубы ФНЛ на сезон-2017/18.

Олег Ланин, отыгравший прошлый год в красноярском «Енисее», продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Защитник Александр Марченко будет выступать в «Луч-Энергии».

«Руководство ФК «Краснодар» рассчитывает на данных футболистов, как на представителей главной команды, и надеется, что годичная аренда поможет молодым спортсменам получить необходимую игровую практику на более высоком уровне и будет способствовать дальнейшему росту их профессионального мастерства», - говорится на официальном сайте «Краснодара».

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