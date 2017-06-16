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Тошич может перейти в «Галатасарай»

Источник:  MozzartsportКомментарии

Полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич может перейти в турецкий «Галатасарай».

Как сообщает Mozzart Sport, серб готов подписать контракт на три года с заработной платой два миллиона евро в год + бонусы.

Напомним, ранее Тошич выразил желание остаться в стане армейцев и продлить контракт, который истекает 30 июня.

В прошедшем сезоне Тошич провел 29 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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