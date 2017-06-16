Игорь Захаркин: Хотим создать в Ханты-Мансийске уникальную хоккейную атмосферу
Источник: Russia HockeyКомментарии
Новый главный тренер «Югры» Игорь Захаркин рассказал, какую задачу он ставит перед собой в клубе из Ханты-Мансийска.
- Ключевой момент - создание в Ханты-Мансийске уникальной хоккейной атмосферы, которая позволит «Югре» играть при аншлагах и чувствовать поддержку всего региона. Если эту атмосферу у нашей команды получится создать, то мы обязательно достигнем и спортивного результата - завоюем путевку в плей-офф. Уверен, «Югре» это абсолютно по сила, - сказал Захаркин.
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