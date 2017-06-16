Майкон: «Локомотив» стал родным

Бывший нападающий «Локомотива» Майкон, который подписал контракт с турецким «Антальяспором», выразил слова благодарности московскому клубу.

«Друзья, в «Локомотиве» я провел семь лет. Для футболиста это много, это целая жизнь, в которой были и радости, и печали. Поэтому я сроднился с «Локомотивом». За эти семь лет клуб стал для меня вторым домом. Уверен, что мы друг друга не потеряли. Теперь я ветеран «Локомотива», буду смотреть трансляции всех матчей и болеть за команду. Благодарю вас за поддержку — я слышал от вас только добрые слова и, надеюсь, обо мне осталась добрая память. Желаю успехов моему родному «Локомотиву», - цитирует Майкона пресс-служба «Локомотива».

Майкон перешел в стан «железнодорожников» в 2010 году из «Флуминенсе», провел 193 матча и забил 30 голов.

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