Гриффин может покинуть «Клипперс»
Источник: Los Angeles TimesКомментарии
Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин может поменять клубную прописку.
Как сообщает Los Angeles Times, Гриффин рассматривает варианты перехода в «Бостон Селтикс» или «Оклахома-Сити Тандер».
Однако «Клипперс» также готовы предложить форварду улучшенные условия личного контракта.
В пошедшем сезоне Гриффин в среднем за 34 минуты на паркете набирал 22 очка и делал 8 подборов.
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