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Павел «Revolver» Белов получил пожизненный бан на турнирах Blizzard

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Россиянин Павел «Revolver» Белов получил пожизненный бан на всех официальных турнирах Blizzard по StarCraft II.

Причиной этому послужила попытка Белова договориться с другим профессиональным игроком намерено проиграть матч за деньги. Revolver во время разговора представился под другим именем.

Павел «Revolver» Белов начал карьеру в StarCraft II в 2010 году. Он выступал за такие коллективы, как Virtus.pro, Vega Squadron, Team Spectre и Imaginary Gaming. 

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