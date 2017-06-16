Павел «Revolver» Белов получил пожизненный бан на турнирах Blizzard

Россиянин Павел «Revolver» Белов получил пожизненный бан на всех официальных турнирах Blizzard по StarCraft II.



Причиной этому послужила попытка Белова договориться с другим профессиональным игроком намерено проиграть матч за деньги. Revolver во время разговора представился под другим именем.



Павел «Revolver» Белов начал карьеру в StarCraft II в 2010 году. Он выступал за такие коллективы, как Virtus.pro, Vega Squadron, Team Spectre и Imaginary Gaming.



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