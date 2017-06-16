Мустафин назначен главным тренером «Мордовии»
Источник: ФК «Мордовия»Комментарии
Марат Мустафин назначен главным тренером саранской «Мордовии».
Как сообщает официальный сайт «Мордовии», контракт со специалистом продлен на один год.
Мустафин находится в структуре «Мордовии» с 2000 года, в концовке прошлого сезона временно исполнял обязанности главного тренера после отставки Дмитрия Черышева.
В прошло сезоне «Мордовия» заняла семнадцатое место в первенстве ФНЛ и вылетела во второй дивизион.
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