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Мустафин назначен главным тренером «Мордовии»

Источник:  ФК «Мордовия»Комментарии

Марат Мустафин назначен главным тренером саранской «Мордовии».

Как сообщает официальный сайт «Мордовии», контракт со специалистом продлен на один год.

Мустафин находится в структуре «Мордовии» с 2000 года, в концовке прошлого сезона временно исполнял обязанности главного тренера после отставки Дмитрия Черышева.

В прошло сезоне «Мордовия» заняла семнадцатое место в первенстве ФНЛ и вылетела во второй дивизион.

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