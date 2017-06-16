Евгений Лапенков: Всегда хотел играть в ХК «Сочи»

Нападающий ХК «Сочи» Евгений Лапенков рассказал о возвращении в команду.

- Если не ошибаемся, твоя семья в последние годы живет именно в Сочи. Рад вернуться в нашу команду?

- Очень счастлив вернуться в «Сочи». Очень ждал этого возвращения, всегда хотел играть в этой команде, но были кое-какие нюансы, из-за которых я покинул команду. А сейчас я рад вернуться, моя семья постоянно проживает в Сочи. Всегда с радостью прилетал сюда на выходные, когда заканчивается сезон - я приезжаю в отпуск в Сочи. Так что, очень рад. Даже вдвойне рад!

- На твой взгляд, что изменилось в городе и клубе за то время, что ты здесь отсутствовал?

- Ха-ха, логотип! Если серьезно, то много игроков поменялось за последние два года. Сейчас будет строиться новая команда, пришел новый тренер. И костяк команды будет формироваться в этом году.

- Да, с тех времен, когда ты играл в «Сочи», в команде остались единицы. Тебе придется по новой адаптироваться или ты даже до старта предсезонки ощущаешь, что с привыканием к коллективу проблем не будет?

- Не думаю, что будут какие-то проблемы с адаптацией. Есть время познакомиться на сборах с теми ребятами, которых я не знаю. А так – практически со всеми я знаком, проблем быть не должно. На сборах мы всегда вместе, проходим тяжелые тренировки, много трудимся, поэтому адаптация проходит быстрее. Все быстро находят общий язык.