Станислав Черчесов: Если Путин заметил прогресс сборной, значит внимательно следит

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча против сборной Новой Зеландии.

- Владимир Путин на «Прямой линии» говорил о сборной России.

- Во-первых, мы естественно читаем, наблюдаем, что пишут. Если президент на таком большом форуме говорит о сборной - значит, мы не безразличны. Если он заметил прогресс - значит, внимательно следит. С одной стороны, и критика была, с другой – поддержка.

- Как прошла подготовка?

- Мы свою подготовку провели как планировали. Травмы, болячки - они нас не обошли стороной, но сейчас все 23 футболиста здоровы и готовы играть. Погода хорошая, стадион великолепный, поле починили. Ждем хорошего матча.

- Есть несправедливость, что если выиграете, скажут, что обыграли несильную Новую Зеландию, а в случае поражения будут критиковать?

- Мы не любим слово «если». Завтра открытие турнира, все решится на поле. Слово «если» выражает сомнения, а сомнение - это уже проигрыш. Мы настраиваемся на хороший матч, а все покажет игра.

- Ваши соперники выделяли в составе команды Федора Смолова. К кому из игроков готовились вы?

- Мы тепло разговаривали с тренером новозеландцев неделю назад в Казани. Имена говорить не будем. Неделю назад смотрели, как соперники играют, сегодня еще раз посмотрели. Мы знаем, кто как играет, но обойдемся без имен.

- Вы сыграете в одного или двух форвардов?

- Сегодня еще тренировка будет, мы выясним. Вопрос логичный, потому что с Венгрией мы играли по одной системе, с Чили – по другой. Но сколько форвардов… даже если я это и знаю, я не говорю, - приводит слова Черчесова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч-открытие Кубка конфедераций между Россией и Новой Зеландией пройдет 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.