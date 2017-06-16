Владимир Габулов: Относимся к новозеландцам с большим уважением, будем отталкиваться от своей игры

Вратарь сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от матча против сборной Новой Зеландии.

- Всегда приятно играть при своих болельщиках. Недаром есть поговорка о родных стенах. Надеюсь, этот и следующие матчи будут хорошими. Будут помогать не только стены, но и болельщики, которые гонят вперед.

- Как готовитесь к матчу с Новой Зеландией?

- Не буду раскрывать нюансы. Завтра еще разберем более точечно. Команда боевитая, которая умеет играть в футбол. Мы относимся к сопернику с большим уважением, будем отталкиваться от своей игры и хотеть победить.

- Накануне представители ФИФА рассказывали о новшествах в судействе.

- У нас было собрание с представителями ФИФА. Нам показали определенные нюансы в судействе. Будут видеоповторы, нам показали моменты, где он будет или не будет использоваться, и как все будет выглядеть технически.

- Вы один из самых опытных игроков в команде, но в ней еще много молодых ребят.

- У нас ребята в расцвете сил, каждый уверен в себе. На основе этого у нас сложился боевой коллектив. Если нужно будет дать совет - с радостью это сделаю. Каждый футболист понимает, что нужно сделать, чтобы достигнуть положительного результата, - приводит слова Габулова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».