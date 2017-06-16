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Сегодня в Харькове стартует 42-й чемпионат Европы по боксу.

Сергей Расторгуев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Почти три сотни боксеров поборются за звание чемпиона Европы, а также за право выступить на чемпионате мира, который пройдет в Германии с 25 августа по 3 сентября.

Вчера сборная России в полном составе провела полноценную тренировку в ДС» Локомотив», а сегодня спортсмены прошли контрольное взвешивание.

- Настроение у ребят хорошее, рабочее. Все прекрасно понимают, какая ответственность на нас лежит. Сделаем всё, чтобы порадовать наших болельщиков, которые переживают за нас, - сказал корреспонденту «Советского спорта» главный тренер сборной России Олег Меньшиков.

Чемпионат Европы по боксу пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.

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