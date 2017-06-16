«Спартак» может купить Канунникова из-за травмы Зобнина

Форвард «Рубина» и сборной России Максим Канунинников попал в сферу интересов «Спартака».

«В связи с травмой Романа Зобнина у «Спартака» возник дефицит игроков с российскими паспортами.

Руководство клуба рассматривает вариант приобретения у «Рубина» Канунникова. Ожидается, что если клубы согласуют условия сделки, то игрок прибудет в расположение «Спартака» в июле», – приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

Напомним, 23-летний Зобнин получил разрыв крестообразных связок и травму мениска в товарищеском матче с Венгрией (3:0).

Ожидается, что полузащитник вновь сыграет в официальном матче в 2018 году.

Канунников провел в «Рубине» три года, в минувшем сезоне на его счету семь голов и одна голевая передача в 22 матчах премьер-лиги.

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