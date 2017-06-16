Станислав Черчесов: Поле «Санкт-Петербурга» гораздо лучше, чем во время матчей чемпионата России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о состоянии газона на арене «Санкт-Петербург».

– Видели ли вы поле стадиона в Петербурге, как вы его оцениваете?

– Поле можно почувствовать, только когда на нем сыграешь. Оно выглядит, естественно, гораздо лучше, чем во время матчей чемпионата России, многое было сделано. Я вышел в кроссовках, никаких действий не предпринимал – не испортил его. Визуально оно в хорошем состоянии, но каким оно станет после игры на нем в бутсах, после подкатов – увидим во время игры, – приводит слова Черчесова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч-открытие Кубка конфедераций между Россией и Новой Зеландией пройдет 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.