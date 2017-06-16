«МЮ» и «Ювентус» следят за ситуацией Гомеша в «Барселоне»

Как сообщает AS, полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может покинуть чемпионат Испании.

Согласно источнику, за ситуацией игрока пристально следят «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Ранее сообщалось, что новый наставник каталонского клуба Эрнесто Вальверде не видит хавбека в команде на следующий сезон.

Отмечается, что сине-гранатовые готовы отпустить футболиста сборной Португалии за 35 млн евро.

Напомним, Гомеш перебрался в «Барселону» минувшим летом из «Валенсии». Игрок часто подвергался критике со стороны фанатов и за все время пребывания на «Камп Ноу» не сумел завоевать место в основе.

Читайте также:

Златан, Коста, Санчес. 7 звезд, которые покинут Англию этим летом