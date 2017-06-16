«МЮ» и «Ювентус» следят за ситуацией Гомеша в «Барселоне»
Источник: ASКомментарии
Как сообщает AS, полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может покинуть чемпионат Испании.
Согласно источнику, за ситуацией игрока пристально следят «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Ранее сообщалось, что новый наставник каталонского клуба Эрнесто Вальверде не видит хавбека в команде на следующий сезон.
Отмечается, что сине-гранатовые готовы отпустить футболиста сборной Португалии за 35 млн евро.
Напомним, Гомеш перебрался в «Барселону» минувшим летом из «Валенсии». Игрок часто подвергался критике со стороны фанатов и за все время пребывания на «Камп Ноу» не сумел завоевать место в основе.
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