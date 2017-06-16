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Станислав Черчесов: К ЧМ-2018 многое может измениться, пока мы думаем только о матче с Новой Зеландией

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игроках национальной команды.

– Сборная России состоит только из игроков чемпионата России. Хотели бы вы, чтобы к чемпионату мира у вас был выбор не только из домашних игроков, а еще и из футболистов чемпионата Испании, Германии?
– Вы счастливый человек, если можете так надолго вперед что-то планировать. Наша задача – здесь и сейчас: обыграть симпатичную сборную Новой Зеландии. Нюансов много: бывают травмы, неудачные трансферы – такие примеры были, когда игрок переходил в другую команду, переставал там играть и выпадал из нашей сборной – и многое другое. Повторюсь: к чемпионату мира многое может измениться, но пока мы думаем только о предстоящем матче,  приводит слова Черчесова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч-открытие Кубка конфедераций между Россией и Новой Зеландией пройдет 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

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