Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Станислав Черчесов: Наверняка матчем с Бразилией откроем новый стадион в России

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о товарищеском матче против сборной Бразилии.

- У нас полномочия четко разделены. Только президент РФС может ответить, на какой стадии переговоры. Я не могу сказать, чтобы не вводить никого в заблуждение. На вопрос, хотим ли мы сыграть с Бразилией, они получили утвердительный ответ. Сыграть с такой сборной будет полезно и поучительно. Плюс ко всему, этим матчем мы наверняка будем открывать новый стадион в России,  приводит слова Черчесова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что федерация практически договорилась с Бразилией о товарищеском матче.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Станислав Черчесов: К ЧМ-2018 многое может измениться, пока мы думаем только о матче с Новой ЗеландиейГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игроках национальной команды.Станислав Черчесов: Поле «Санкт-Петербурга» гораздо лучше, чем во время матчей чемпионата РоссииГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о состоянии газона на арене «Санкт-Петербург».Станислав Черчесов: Если Путин заметил прогресс сборной, значит внимательно следитГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча против сборной Новой Зеландии.«Задача - выйти из группы, а дальше посмотрим». Сергей Микулик о КК-2017«Задача - выйти из группы, а дальше посмотрим». Сергей Микулик о КК-2017Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик делится ожиданиями от выступления сборной России на Кубке конфедераций.«Слуцкий покажет, на что способен». Новозеландцы – о сборной России и Моуриньо«Слуцкий покажет, на что способен». Новозеландцы – о сборной России и МоуриньоГлавный тренер сборной Энтони Хадсон отвечает на сравнения с Жозе Моуриньо, а капитан команды Крис Вуд верит в перспективы Леонида Слуцкого.«Сигнал ужаса не подтвердился». Россия защищалась, Мутко говорил на трех языках«Сигнал ужаса не подтвердился». Россия защищалась, Мутко говорил на трех языкахЖурналисты прессовали по поводу нарушений прав рабочих в России, а Виталий Мутко, кроме ответов на русском, подключил испанский и английскийНападающий сборной Новой Зеландии Вуд: Кубок конфедераций – хороший способ, чтобы еще раз попасть на футбольную карту мираНападающий сборной Новой Зеландии Крис Вуд поделился ожиданиями от матча против сборной России.Главный тренер сборной Новой Зеландии Хадсон: Сборная России сильна, но страха у нас нетГлавный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон поделился ожиданиями от матча против сборной России.Впервые в истории: На этом празднике мы – свои!Впервые в истории: На этом празднике мы – свои!Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о шансе для сборной России.Россия почти договорилась об игре с БразилиейВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о товарищеском матче против Бразилии.Генсек ФИФА: Мы обеспокоены сигналами о нарушениях прав рабочих при строительстве стадионов ЧМ-2018Генсек ФИФА Фатма Самура высказалась о данных доклада Human Rights Watch.Мутко пригласил британского журналиста проверить стадионы ЧМ-2018Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о докладе Human Rights Watch.Алексей Сорокин: Не согласны с оценкой Human Rights Watch. Ужасающие сигналы не подтвердилисьГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился мнением о докладе Human Rights Watch.Виталий Мутко: Сборная России проделала колоссальную работу, у нас есть характер и желание победитьВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о шансах сборной России на Кубке конфедераций.Виталий Мутко: Поле в Петербурге нужно либо выкатывать, либо менять каждые 3-4 месяцаВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о функционировании выкатного поля стадиона «Санкт-Петербург».На Кубок конфедераций продано около 60% билетовГенеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала, сколько билетов продано на матчи Кубка конфедераций.Сергей Лазарев, Алсу, DJ Smash примут участие в церемонии открытия КК-2017Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, кто из артистов выступит на открытии Кубка конфедераций.Генсек ФИФА: Все технические детали на стадионе «Санкт-Петербург» подготовлены к Кубку конфедерацийГенеральный секретарь ФИФА Фатма Самура поделилась мнением о проведении Кубка конфедераций в России.Виталий Мутко: Мы приняли все меры, чтобы обеспечить безопасность на Кубке конфедерацийВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о проведении Кубка конфедераций в России.Газзаев не ответил Путину, а «Зениту» вновь отказали (видео)Газзаев не ответил Путину, а «Зениту» вновь отказали (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
Футбол
«Барселона» рассчитывает, что Верратти сам инициирует переговоры о своем трансфере с «ПСЖ»
Футбол
«Амкар» подписал полузащитника «Торпедо» Мельниковым
Футбол
Виталий Мутко: Я не жалею, что Краснодар не примет ЧМ-2018
Футбол
Майкон стал игроком «Антальяспора»
все новости
Бразилия
Бразилиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости