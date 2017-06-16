Станислав Черчесов: Наверняка матчем с Бразилией откроем новый стадион в России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о товарищеском матче против сборной Бразилии.

- У нас полномочия четко разделены. Только президент РФС может ответить, на какой стадии переговоры. Я не могу сказать, чтобы не вводить никого в заблуждение. На вопрос, хотим ли мы сыграть с Бразилией, они получили утвердительный ответ. Сыграть с такой сборной будет полезно и поучительно. Плюс ко всему, этим матчем мы наверняка будем открывать новый стадион в России, – приводит слова Черчесова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что федерация практически договорилась с Бразилией о товарищеском матче.