Димитрис Итудис: Хайнс - практически символ ЦСКА
Источник: ПБК ЦСКАКомментарии
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал продление контракта с американским форвардом Кайлом Хайнсом.
- Для нас естественно продолжить работать вместе, - сказал Итудис. - Кайл - часть ЦСКА, практически символ клуба, игрок, отдающийся больше, чем на 100 процентов. Пусть ему не хватает роста, он компенсирует сантиметры сердцем и желанием, являясь одним из лучших на своей позиции. Мы отлично знаем друг друга, порой нам достаточно просто посмотреть друг другу в глаза, чтобы Кайл понял мои мысли. Очень рад, что мы продолжим сотрудничество. Его опыт, знания и целеустремленность помогут клубу, он будет примером для молодых игроков, желающих прогрессировать.
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