Сириль Абитебуль: У Палмера есть машина, которая может зарабатывать очки, и он должен это делать

Босс «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что команда ждет от гонщика Джолиона Палмера набранных очков.

«В Формуле-1 никто не может чувствовать себя в безопасности. Это не та среда, где можно громко объявить: «Мне ничто не угрожает!»

Скажем так, сейчас есть два вопроса. Есть Джо и есть второй гонщик. В данный момент мое внимание обращено на Джо. Джо пора показывать результаты.

Я не хочу вдаваться в детали, что произойдет дальше или кто придет на замену, потому что сейчас это не актуально. Факт в том, что у Джо есть машина, которая может зарабатывать очки, а значит, он должен делать это. Точка», – приводит Motorsport.com слова Абитебуля.

Напомним, на счету 26-летнего британца нет ни одного набранного очка в нынешнем сезоне. При этом второй пилот «Рено» Нико Хюлькенберг набрал в семи гонках 18 очков. Добавим, что тест-пилотом «Рено» является российский гонщик Сергей Сироткин.