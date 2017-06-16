Президент «Лиона»: Ляказетт? У нас есть предложение от «Арсенала», но оно не устраивает клуб

Жан-Мишель Ола, президент «Лиона», рассказал о возможном уходе нападающего сборной Франции Александра Ляказетта.

«Мы договорились о его трансфере в «Атлетико», но не получилось. Сейчас у нас есть предложение от «Арсенала», но оно не устраивает клуб. Вообще, мы передумали продавать Ляказетта и хотим, чтобы он остался в команде», – приводит слова функционера Sky Sports.

Ранее стало известно, что на «Атлетико» был наложен трансферный запрет. Клуб не сможет приглашать игроков до 2018 года.

По информации СМИ, инициатором перехода француза в «Арсенал» является Арсен Венгер.

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