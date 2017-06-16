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M-1 Challenge 81. Евлоев сразится против Витрука

Источник:  Mix FightКомментарии

22 июля состоится традиционный грандиозный ежегодный турнир M-1 Challenge 81 «Битва в Горах», приуроченный к празднованию 25-летия Республики Ингушетия. На этом турнире состоится бой, в котором обладатель «временного» чемпионского пояса M-1 Challenge в легчайшем весе Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия, 7-0) будет биться с действующим чемпионом Павлом Витруком (Москва, 14-2).

Все свои семь профессиональных поединков по правилам смешанных единоборств Мовсар Евлоев провел на турнирах под эгидой M-1 Global и за три года стал настоящей звездой в родной Республике. 6 поединков он завершил досрочно и лишь опытнейшему Ли Моррисон у удалось продержаться все три раунда, но и их он проиграл, что называется, в одну калитку. Мовсар с каждым боем заметно прибавлял как в физической мощи, так и в технике. Апогеем этого роста стал бой за временный титул против Алексея Невзорова, который состоялся на M-1 Challenge 76. Одного из самых неуступчивых и техничных бойцов своего дивизиона Евлоев нокаутировал хайкиком уже в начале второго раунда.

Павел Витрук после неудачного 2015 года, обрел новую победную дорогу в 2016. Уверенные победы в ярком ударном стиле над Сергеем Морозовым и Виталием Бранчуком сделали Павла первым чемпионом организации в легчайшем весе. После этого он на длительное время выбыл из строя по причине операции и восстановления после нее. Сейчас период реабилитации закончен и Витрук готовится к первой защите своего титула.

Мовсар Евлоев выглядит в последних поединках выглядел очень впечатляюще и по своему потенциалу представляется человеком, которого сложно будет кому-либо остановить. С другой стороны, Павел Витрук провел более чем в два раза больше профессиональных поединков и прошел немало сложнейших схваток, где приходилось собирать в кулак все свое умение и характер. Это будет настоящая бескомпромиссная битва, оба бойца более чем достойны владеть чемпионским поясом, оба являются настоящими воинами по своему духу и настоящими опытными мастерами единоборств.

Помимо боя между двумя чемпионами, зрителей на турнире M-1 Challenge 81 ожидает немало интересных схваток, имена участников будут объявлены в ближайшее время, следите за информацией на нашем сайте.

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Сергей Ващенко
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