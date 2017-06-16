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Максим Калиниченко: Практически уверен, что Украина не попадет на ЧМ-2018. Это решит многие проблемы

Источник:  Радиостанция «Эхо Москвы»Комментарии

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко считает, что украинская команда не попадет в финальную часть чемпионата мира 2018 года. Он отметил, что видит в этом решение некоторых возможных проблем.

«Практически на 100% я уверен, что сборная Украины на ЧМ не квалифицируется. И это решит многие вопросы, кроме чисто спортивных. К сожалению, футболисты стали заложниками политической обстановки, и это трагедия для целого поколения. Но думаю, что у сборной Украины, у ее тренерского штаба есть план развития на несколько лет. Что касается возможности поездки в Россию украинских болельщиков, то это вопрос, наверное, не к ним. Тут и болельщиков «Ростова» недавно в сине-желтом запаковали на Красной площади», - сказал Калиниченко в эфире «Эхо Москвы» и OFFSIDE.TV.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.


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