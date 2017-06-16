Максим Калиниченко: Практически уверен, что Украина не попадет на ЧМ-2018. Это решит многие проблемы
Бывший полузащитник сборной
Украины Максим Калиниченко считает, что украинская команда не попадет в
финальную часть чемпионата мира 2018 года. Он отметил, что видит в этом решение
некоторых возможных проблем.
«Практически на 100% я уверен, что сборная Украины на ЧМ не
квалифицируется. И это решит многие вопросы, кроме чисто спортивных. К
сожалению, футболисты стали заложниками политической обстановки, и это трагедия
для целого поколения. Но думаю, что у сборной Украины, у ее тренерского штаба
есть план развития на несколько лет. Что касается возможности поездки в Россию
украинских болельщиков, то это вопрос, наверное, не к ним. Тут и болельщиков «Ростова»
недавно в сине-желтом запаковали на Красной площади», - сказал Калиниченко в
эфире «Эхо Москвы» и OFFSIDE.TV.
Первый
в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018
года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге,
Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и
Екатеринбурге.