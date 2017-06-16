Виталий Кварцяный: Скоро чемпионат Украины станет, как чемпионат Монголии или Пакистана

Президент и главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный критически высказался по поводу уровня чемпионата Украины.

«Все страны ближнего зарубежья имеют минимум 16 команд в элите, надо думать об увеличении профессиональной лиги Украины. Надо стремиться к перспективе зарабатывать деньги. Если будет 12 команд, мы никогда до этого не дойдем. Это должен быть совместный проект с государством.

Во Франции на ЧМ-1998 государство выделяло много денег, Германия в 2006-м тоже. Сейчас в Венгрии серьезной подъем, много денег выделяют и делают хорошую картинку. У поляков был регресс 10-15 лет назад, а сейчас стадионы там заполняются, клубы начинают деньги зарабатывать.

Если у нас будет 10-12 команд, мы скоро будем играть, как чемпионат Монголии, Пакистана. Должно быть максимальное количество команд в Премьер-лиге со своими школами. И в этом направлении наш клуб идет, именно своими футболистами мы будем играть со следующего сезона», - цитирует Кварцяного XSport.