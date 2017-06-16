Определились финалисты турнира PRIME SELECTION-2017
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На завершившемся в Краснодаре пятом этапе международного турнира PRIME SELECTION-2017 определились финалисты проекта в весовых категориях до 57, 61, 66, 70, 77 и 100 кг.
Результаты турнира выглядят следующим образом:
до 57 кг: Бислан Шехетль (Краснодар) остановил Александра Гордюшина (Рязань) удушающим приемом в первом раунде;
до 61 кг: Нурберген Шарипов (Казахстан) одолел Руслана Юсупова (Туркменистан) удушающим приемом во втором раунде;
до 66 кг: Махочи Сагитов (Краснодар) взял верх над Сергеем Шатилиным (Ростов-на-Дону) удушающим приемом в первом раунде;
до 70 кг: Магомед Мамаев (Волгоград) праздновал победу над Игорем Трушкиным (Сочи) техническим нокаутом во втором раунде;
до 70 кг: Асхаб Зулаев (Грозный) победил Марата Тохтамышева (Нальчик) единогласно по очкам;
до 77 кг: Юнус Ахмедов (Новороссийск) заставил капитулировать Шатлака Чатаева (Туркменистан) в первом раунде после удушающего приема;
до 77 кг : Кауфов (Нальчик) победил Давида Бархадуряна единогласным решением судей
до 100 кг: Сослан Джабиев (Владикавказ) оказался лучше Дениса Езуты (Волгоград), победив единогласно по очкам;
до 100 кг: Адам Богатырев (Москва) одержал победу над Михаилом Аллахвердяном (Минеральные воды) единогласным решением по очкам.
рейтинговый до 84 кг: Станислав Клыбик (Ростов-на-Дону) не оставил шансов Малику Каирбекову (Сочи) после добивания в первом раунде, победив техническим нокаутом;
до 77 кг : Кауфов (Нальчик) победил Давида Бархадуряна единогласным решением судей
до 100 кг: Сослан Джабиев (Владикавказ) оказался лучше Дениса Езуты (Волгоград), победив единогласно по очкам;
до 100 кг: Адам Богатырев (Москва) одержал победу над Михаилом Аллахвердяном (Минеральные воды) единогласным решением по очкам.
рейтинговый до 84 кг: Станислав Клыбик (Ростов-на-Дону) не оставил шансов Малику Каирбекову (Сочи) после добивания в первом раунде, победив техническим нокаутом;
Финал турнира пройдет 18 августа в Краснодаре.
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