Фелипе Масса: Если Алонсо плохо, ему лучше уйти

Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса заявил, что Фернандо Алонсо, возможно, стоит покинуть «Макларен».

«Фернандо жалуется на Формулу-1, потому что у него плохой автомобиль. – Ф-1 точно такая же, как и в 80-х. Сейчас благодаря Liberty мы движемся в правильном направлении, привлекая больше поклонников, однако от нас, гонщиков, мало что зависит – уж очень большая разница между «Мерседесом», «Феррари» и остальным пелотоном.

У маленьких команд должно появиться больше возможностей, но до 2020 года, когда будет подписан новый договор согласия, это невозможно. Если тебе плохо, то лучше уйти. Похоже, ему сейчас мало что нравится, так что он может пойти на такой шаг.

Либо он перейдет в другую команду в Ф-1, либо примет новый вызов за пределами этой серии. Мы ничего пока не знаем», - цитирует Массу Autosport.

В текущем сезоне Фернандо Алонсо пока не набрал ни одного очка.