Луческу требует от «Зенита» выплаты неустойки
Источник: Ziare.comКомментарии
Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» грозиться обратиться в ФИФА, если не получит 4 миллиона евро неустойки, которые ему полагаются по контракту.
Как сообщает Ziare, «Зенит» до сих пор не рассчитался с Луческу, тогда как сумма отступных при разрыве контракта была прописана в трудовом договоре.
Мирча Луческу был отправлен в отставку, а команду с берегов Невы возглавил итальянец Роберто Манчини.
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