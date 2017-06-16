Луческу требует от «Зенита» выплаты неустойки

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» грозиться обратиться в ФИФА, если не получит 4 миллиона евро неустойки, которые ему полагаются по контракту.

Как сообщает Ziare, «Зенит» до сих пор не рассчитался с Луческу, тогда как сумма отступных при разрыве контракта была прописана в трудовом договоре.

Мирча Луческу был отправлен в отставку, а команду с берегов Невы возглавил итальянец Роберто Манчини.