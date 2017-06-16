Андрей Червиченко: Кубок конфедераций - прикольный турнир
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший президент «Спартака» Андрей Червченко поделился ожиданиями от стартующего в субботу в России Кубка конфедераций.
- Кубок конфедераций - прикольный турнир. Вообще любое соревнование, где можно посмотреть топовые иностранные команды, известных игроков, где друг другу противостоят футбольные державы - прекрасная вещь. По поводу выступления нашей команды я больших иллюзий не испытываю. Если не будет какой-то подковерной договоренности, что хозяев турнира обижать нельзя, думаю, вряд ли российская сборная блеснет.
- Ну Новую-то Зеландию она обыграет?
- Новую Зеландию обыграет. Со счетом 3:1.
Матч
Судья:
Уилмар Ролдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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