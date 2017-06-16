Дани Алвес: Надеюсь однажды оказаться в английской премьер-лиге
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Защитник «Ювентуса» Дани Алвес рассказал о планах на будущее. Ранее сообщалось, что игрок хочет получить от туринского клуба новый контракт.
«В прошлом году я отказал многим клубам АПЛ. Почему? Потому что чувствовал, что должен отправиться в серию А.
В Англии очень много внимания уделяется защите. Чтобы быть успешным там, вы должны хорошо выполнять свою работу. Надеюсь, однажды я окажусь в этой стране. Когда это может произойти? Посмотрим», – рассказал бразилец, слова которого приводит Goal.
По информации СМИ, к бразильцу проявляет интерес «Тоттенхэм».
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