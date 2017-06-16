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Дани Алвес: Надеюсь однажды оказаться в английской премьер-лиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес рассказал о планах на будущее. Ранее сообщалось, что игрок хочет получить от туринского клуба новый контракт.

«В прошлом году я отказал многим клубам АПЛ. Почему? Потому что чувствовал, что должен отправиться в серию А.

В Англии очень много внимания уделяется защите. Чтобы быть успешным там, вы должны хорошо выполнять свою работу. Надеюсь, однажды я окажусь в этой стране. Когда это может произойти? Посмотрим», – рассказал бразилец, слова которого приводит Goal.

По информации СМИ, к бразильцу проявляет интерес «Тоттенхэм». 

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