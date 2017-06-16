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МОК прекратил сотрудничество с McDonald's

Источник:  Insidethegames.bizКомментарии

Международный олимпийский комитет и сеть ресторанов фастфуда McDonald's объявили о прекращении сотрудничества. Об этом сообщает сайт Inside the Games.

Причины решения не указаны. McDonald's был спонсором каждой Олимпиады, начиная с зимних Игр в Инсбруке 1976 года. В 2012 году сторонами был подписан спонсорский контракт на восемь лет стоимостью 100 миллионов долларов.

Также сообщается, что McDonald's останется спонсором зимней Олимпиады-2018  Пхенчхане, но маркетинговые права будут распространяться только на Южную Корею.

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