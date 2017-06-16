МОК прекратил сотрудничество с McDonald's
Источник: Insidethegames.bizКомментарии
Международный олимпийский
комитет и сеть ресторанов фастфуда McDonald's объявили о прекращении
сотрудничества. Об этом сообщает сайт Inside the Games.
Причины решения не указаны. McDonald's
был спонсором каждой Олимпиады, начиная с зимних Игр в Инсбруке 1976 года. В
2012 году сторонами был подписан спонсорский контракт на восемь лет стоимостью
100 миллионов долларов.
Также сообщается, что McDonald's
останется спонсором зимней Олимпиады-2018
Пхенчхане, но маркетинговые права будут распространяться только на Южную
Корею.
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