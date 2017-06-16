Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Матч ТВ» сообщает, что зрителям футбол интереснее гандбола

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Телеканал срочно меняет сетку вещания 

Вопрос дня: где и как смотреть Кубок конфедераций 

Как сообщила пресс-служба «Матч ТВ», аналитики телеканала обнаружили повышенный зрительский интерес к Кубку конфедераций, в связи с чем руководство субхолдинга «ГПМ Матч» решило оперативно изменить сетку вещания. Сообщается, что  церемония открытия Кубка конфедерации будет показана в прямом эфире 17 июня в 16:10, потом ее сменят аналитические программы, а в 17:55 «Матч ТВ» покажет в прямом эфире матч открытия Кубка конфедераций FIFA между сборными России и Новой Зеландии.

«В связи с экстренным перепрограммированием сетки вещания показ гандбольного матча между сборными России и Черногории (отборочный турнир чемпионата Европы 2018 года) перенесен на 21:05 (мск) и будет показан в записи», - сообщает пресс-служба телеканала. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная мира. Что нужно знать о Новой ЗеландииСборная мира. Что нужно знать о Новой Зеландии«Советский спорт» представляет эту первого соперника нашей сборной.Нежданчики. Головин и еще 7 игроков, которые удивят на Кубке конфедерацийНежданчики. Головин и еще 7 игроков, которые удивят на Кубке конфедерацийВ преддверии Кубка конфедераций «Советский спорт» рассказывает о молодых футболистах, способных удивить весь мир своей игрой.«Президент о нас говорит – мы не безразличны!» Черчесов – о матче открытия КК«Президент о нас говорит – мы не безразличны!» Черчесов – о матче открытия ККГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов – о предстоящем матче-открытия, возможной игре с Бразилией и словах Путина о сборной.Сборная России в полном составе проводит тренировку перед игрой с Новой Зеландией (видео)Сборная России в Петербурге проводит открытую тренировку перед первым матчем Кубка конфедераций против Новой Зеландии.Андрей Червиченко: Кубок конфедераций - прикольный турнирБывший президент «Спартака» Андрей Червченко поделился ожиданиями от стартующего в субботу в России Кубка конфедераций.Харатьян ждет победы сборной России в матче с Новой ЗеландиейРоссийский актер театра и кино Дмитрий Харатьян поделился ожиданиями от предстоящего матча-открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии.Станислав Черчесов: Наверняка матчем с Бразилией откроем новый стадион в РоссииГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о товарищеском матче против сборной Бразилии.Краткий путеводитель по городам Кубка конфедерацийКраткий путеводитель по городам Кубка конфедерацийСтанислав Черчесов: К ЧМ-2018 многое может измениться, пока мы думаем только о матче с Новой ЗеландиейГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игроках национальной команды.Станислав Черчесов: Вышел на поле в Петербурге в кроссовках – не повредил. Посмотрим, что будет при игре в бутсахГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о состоянии газона на арене «Санкт-Петербург».Владимир Габулов: Относимся к новозеландцам с большим уважением, будем отталкиваться от своей игрыВратарь сборной России Георгий Габулов поделился ожиданиями от матча против сборной Новой Зеландии.Станислав Черчесов: Если Путин заметил прогресс сборной - значит, внимательно следитГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча против сборной Новой Зеландии.«Задача – выйти из группы, а дальше посмотрим». Сергей Микулик о КК-2017«Задача – выйти из группы, а дальше посмотрим». Сергей Микулик о КК-2017Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик делится ожиданиями от выступления сборной России на Кубке конфедераций.Оракул Зося ставит против РоссииОракул Зося ставит против РоссииСледуя моде, «Советский спорт» завел в редакции своего оракула.«Слуцкий покажет, на что способен». Новозеландцы – о сборной России и Моуриньо«Слуцкий покажет, на что способен». Новозеландцы – о сборной России и МоуриньоГлавный тренер сборной Энтони Хадсон отвечает на сравнения с Жозе Моуриньо, а капитан команды Крис Вуд верит в перспективы Леонида Слуцкого.«Сигнал ужаса не подтвердился». Россия защищалась, Мутко говорил на трех языках«Сигнал ужаса не подтвердился». Россия защищалась, Мутко говорил на трех языкахЖурналисты прессовали по поводу нарушений прав рабочих в России, а Виталий Мутко, кроме ответов на русском, подключил испанский и английскийКак Москва подготовилась к Кубку конфедерацийКак Москва подготовилась к Кубку конфедерацийЗавтра в России стартует Кубок конфедераций. «Советский спорт» рассказывает, что сделали в Москве перед началом турнира.Пеле приехал! «Советский спорт» встречается с великим (видео)Пеле приехал! «Советский спорт» встречается с великим (видео)«Советский спорт» встречает в Москве лучшего футболиста ХХ векаВиталий Мутко: Через три месяца центральная часть газона в Петербурге будет в идеальном состоянии, а северная и южная нетВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».Нападающий сборной Новой Зеландии Вуд: Кубок конфедераций – хороший способ, чтобы еще раз попасть на футбольную карту мираНападающий сборной Новой Зеландии Крис Вуд поделился ожиданиями от матча против сборной России.
Футбол
Президент «Лиона»: Ляказетт? У нас есть предложение от «Арсенала», но оно не устраивает клуб
Футбол
«Спартак» может купить Канунникова из-за травмы Зобнина
Футбол
Станислав Черчесов: Если Путин заметил прогресс сборной - значит, внимательно следит
Футбол
Полузащитник «Эшторила» может перейти в российский клуб
все новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Матч ТВ
Матч ТВ