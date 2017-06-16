«Матч ТВ» сообщает, что зрителям футбол интереснее гандбола

Телеканал срочно меняет сетку вещания

Как сообщила пресс-служба «Матч ТВ», аналитики телеканала обнаружили повышенный зрительский интерес к Кубку конфедераций, в связи с чем руководство субхолдинга «ГПМ Матч» решило оперативно изменить сетку вещания. Сообщается, что церемония открытия Кубка конфедерации будет показана в прямом эфире 17 июня в 16:10, потом ее сменят аналитические программы, а в 17:55 «Матч ТВ» покажет в прямом эфире матч открытия Кубка конфедераций FIFA между сборными России и Новой Зеландии.



«В связи с экстренным перепрограммированием сетки вещания показ гандбольного матча между сборными России и Черногории (отборочный турнир чемпионата Европы 2018 года) перенесен на 21:05 (мск) и будет показан в записи», - сообщает пресс-служба телеканала.

