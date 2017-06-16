Сборная России на открытой тренировке сыграла в гандбол
Сборная России в Петербурге проводит открытую тренировку перед первым матчем Кубка конфедераций против Новой Зеландии.
На тренировке футболисты сыграли в гандбол, где забивать можно только головой.
Напомним, матч-открытие Кубка конфедераций между Россией и Новой Зеландией пройдет 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Судья:
Уилмар Ролдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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